فوز أنف و3 عيون بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية

فاز فيلم أنف وثلاث عيون بجائزة الجمهور، وذلك بحضور المخرج أمير رمسيس وظافر العابدين في ختام الدورة الـ14 من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد (٢ - 28 أبريل).

وتم عرض أنف وثلاث عيون يوم الجمعة الماضي حيث نافس ضمن مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة، بحضور النجم ظافر العابدين، وحظي باستقبال رائع من الجمهور والنقاد بقاعة العرض التي رفعت لافتة كامل العدد.

وانطلق فيلم أنف وثلاث عيون للمخرج أمير رمسيس في السينمات العربية منذ بداية العام وحقق نجاح نقدي وجماهيري، وشهد عرضه العالمي الأول في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث لاقى استحساناً جماهيرياً كبيراً وإشادات واسعة.

تدور أحداث الفيلم حول د.هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

ابطال فيلم أنف وثلاث عيون

الفيلم بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.

Lagoonie Film Production شركة مصرية أسستها المنتجة شاهيناز العقاد في 2017 وتسعى من خلالها لتطوير صناعة السينما والتلفزيون في مصر والعالم العربي من خلال إنتاج وتوزيع أفلام ومسلسلات عالمية ذات أفكار مختلفة عن السائد، تضع من خلالها الصناعة العربية على الخريطة الدولية.

وتحرص Lagoonie على دعم المواهب وصناع الأفلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال تقديمها جوائز لمشروعات الأفلام في مهرجانات دولية مثل تورنتو، فينيسيا، الجونة والقاهرة وتقديم الفرصة لعدد من تلك الأفلام للعرض في منصات عالمية، بجانب رعاية عدد من الورش والمحاضرات والحلقات النقاشية في عدة مهرجانات دولية.

وخلال 2024، نجحت Lagoonie في منح الساحة السينمائية حالة من الحيوية بعدما قدمت بالتعاون مع Rise Studios، فيلم أنف وثلاث عيون للمخرج أمير رمسيس بمعالجة ورؤية معاصرة للسيناريست وائل حمدي، وشاركت في إنتاج فيلم الرحلة 404 للنجمة منى زكي، وحظي الفيلمان باستقبال نقدي وجماهيري حافل.