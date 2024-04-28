الليلة.. قناة الحياة تذيع حفل النجم على الحجار في "100 سنة غنا"

تعرض قناة الحياة على شاشتها حفل الفنان على الحجار في النسخة الثانية من 100 سنة غنا والذي يقام الليلة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.



ومن ضيوف الحفل النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر وتم تخصيص الحفل لمشوار الموسيقار محمد فوزى، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائى.

و نفدت تذاكر حفل النجم على الحجار المقرر إقامته مساء اليوم الأحد على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن سلسلة حفلات المشروع الفنى "100 سنة غنا"، الذي يقام بالتعاون مع النجم على الحجار، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو يوسف صادق.

تفاصيل الحفل

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويستضيف الحجار، النجمين نادية مصطفى ومصطفى قمر، وتم تخصيص الأمسية الثانية لمشروع 100 سنة غنا، لمشوار الموسيقار محمد فوزى، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائى.

واتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني، على موقع تذكرتي، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة للغاية، ونفدت عقب طرحها، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذي لم يلحق بالحجز، وجاءت مقسمة إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 1700 جنيه، والثانية بمبلغ 1500 جنيه، أما الفئة الثالثة فجاءت بمبلغ 1000 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة قيمتها 750 جنيهًا.

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.