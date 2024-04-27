قائمة حفلات نجوم الغناء خلال شهر مايو.. تامر عاشور وعمر خيرت الأبرز

يشهد شهر مايو حالة من الانتعاش الفني لنجوم الغناء في مصر والعالم العربي، حيث يستعد عدد من النجوم لإحياء حفلات غنائية جديدة خلال شهر مايو المقبل، بالتزامن مع أعياد الربيع وبداية موسم الصيف.

خلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز حفلات نجوم الغناء في شهر مايو:

قائمة حفلات نجوم الغناء والطرب في شهر مايو

يحيى كل من تامر عاشور ومحمود العسيلي يوم 10 مايو، حفلا داخل إحدى الحدائق الكبرى بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ومحمود العسيلي، خلال الساعات الماضية، وجاءت بـ3 فئات، الأولى بـ20 ألف جنيه، وهي عبارة عن طاولة تتسع لـ10 أفراد، أما الفئة الثانية بمبلغ 2000 جنيه للفرد الواحد، الفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 400 جنيه للفرد الواحد.



كذلك يحيي فريق كايروكي حفلًا غنائيًا يوم 19 مايو المقبل، في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن المقرر أن تقدم الفرقة باقة من أبرز أغنياتها التي يحبها الجمهور.



ويستعد النجم بهاء سلطان للقاء جمهوره، من خلال حفل غنائي ضخم يحييه على أحد المسارح الكبرى بالكويت، السبت الموافق 4 مايو المقبل، ضمن حفلات مهرجان ليالي العمر، بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم.

ومن المقرر أن يشدو بهاء سلطان لجمهوره خلال الحفل بباقة كبيرة من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها: "يا ترى" و"براحة عليا" و"قلبك يا حول الله" و"تعالى أدلعك" و"ليه طيب" و"أنا مش معاهم" و"قالى"، و"قوم أقف" و"أنا مصمم" وغيرها من الأغنيات التي يعشقها جمهوره.

عمر خيرت

يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلين موسيقيين ضخمين على أحد المسارح الكبرى بالكويت، يومي الخميس والجمعة 16 و17 مايو المقبل، رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ضمن حفلات مهرجان ليالي العمر، بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم.

يبدأ النجم راغب علامة جولته الغنائية في أمريكا بحفل ضخم في ولاية ميامي يوم 3 مايو يليه حفل بولاية بوستن يوم 4 مايو المقبل.

ويقدم حفلًا في 11 مايو المقبل بولاية كاليفورنيا يتبعه حفل آخر في ولاية ميتشيجن الأمريكية في 17 مايو، وينهي جولته الغنائية بأمريكا وكندا بحفل في ولاية مونتريال يوم 19 مايو المقبل.