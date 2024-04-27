صبا مبارك تجسد دور "خديجة" فى فيلم "السرب".. هذه تفاصيل الشخصية

تشارك النجمة صبا مبارك في الفيلم السينمائي الجديد "السرب"، المقرر انطلاق عرضه بدور السينما يوم الأربعاء المقبل 1 مايو.

وتجسد صبا مبارك خلال أحداث فيلم "السرب" دور سيدة تدعى "خديجة"، وهى سيدة ليبية تتزوج من أحد قيادات "داعش".

وكشفت صبا مبارك لـ"الدستور"عن شخصيتها في العمل، معربة عن فخرها بالانتماء للفيلم، وقالت إنها تجسد من خلاله شخصية محورية في الأحداث، وهى امرأة ليبية ستكشف أحداث الفيلم تفاصيل دورها عند طرحه، مؤكدة أن الدور سيكون مفاجأة للجمهور.

وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الدروس في تعلم اللهجة التونسية لأنها أقرب للهجة الليبية مؤكدة تحمسها لعرض الفيلم.

يعد فيلم "السرب" أحد الإنتاجات الضخمة والمميزة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة سينرجي التي أعلنت عن طرح العمل قريبا؛ لينضم لقائمة الأعمال الوطنية التي عكفت الشركة المتحدة على إنتاجها وتقديمها للجمهورين المصري والعربي ضمن حملتها لزيادة الوعي ورفع روح الوطنية والهوية المصرية.

قصة فيلم السرب

تدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون، ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل امتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين، وليس دفاعًا عن الدين الإسلامي كما يدّعون.

يتناول الفيلم قضية الإرهاب بصورة شاملة تكشف عن خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

أبطال فيلم السرب

وفيلم "السرب" من بطولة: النجم أحمد السقا والفنانة هند صبري، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبدالمغني، ومني زكي، وصبا مبارك، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.