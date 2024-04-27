السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إيرادات أفلام موسم عيد الفطر أمس الجمعة

بوستر فيلم شقو
بوستر فيلم شقو

حققت الأفلام المعروضة ضمن موسم عيد الفطر، إيرادات أمس الجمعة، بلغت 2.895.794 مليون جنيه. 

ويتنافس على إيرادات شباك التذاكر 4 أفلام في موسم عيد الفطر، هي: شقو لعمرو يوسف ومحمد ممدوح، وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وهنا الزاهد، وعالماشي لعلي ربيع، وأسود ملون بيومي فؤاد. 

إيرادات أفلام عيد الفطر

 

فيلم شقو 

استطاع فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح أن يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر، أمس الجمعة، بإيرادات بلغت 1.481.494 جنيه.


ويشارك في بطولة فيلم "شقو"، بجانب النجم عمرو يوسف، كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة 

تلاه في المركز الثاني فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة محققا إيرادات بلغت قيمتها 1.220.646 جنيه.

وتدور قصة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في إطار من الخيال والكوميديا، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية حول زوجين يقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

ويقدم هشام ماجد شخصية مهندس معماري اسمه صالح، يعيش حياة فقيرة مع زوجته هنا الزاهد، التي تلعب دور دُرية، وهي ربة منزل وتدخل معه في خلافات، وفجأة يجد هشام وهنا عالمًا افتراضيًا يعيشان به ويصبحان أغنياء

فيلم عالماشي 


واحتل فيلم عالماشى لعلي ربيع المركز الثالث في قائمة البوكس أوفيس المصري، والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها  175.866جنيه.

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

فيلم أسود ملون 

وجاء في المركز الأخير فيلم أسود ملون، الذي حقق  15.822 جنيه، وهو فيلم رومانسي لايت كوميدي، ومن إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي

إيرادات افلام موسم عيد الفطر السينمائي 2024 إيرادات أفلام موسم عيد الفطر إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة إيرادات فيلم شقو إيرادات فيلم عالماشي

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