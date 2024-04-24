مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الناقد العراقي مهدي عباس

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تكريم الناقد السينمائي العراقي مهدي عباس في الدورة الأربعين للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1-5 أكتوبر المقبل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.



يأتي تكريم المهرجان للناقد السينمائي الكبير تقديرا لدوره البارز في الحركة النقدية السينمائية العربية ولما قام به من تأليف وتقديم العشرات من الكتب والموسوعات السينمائية العراقية والعربية والتي تعد إضافة حقيقية للمكتبة السينمائية العربية وكانت آخرها موسوعة الفيلم العربي.

يذكر أن مهدي عباس هو ناقد ومؤرخ سينمائي ومترجم، حاصل على بكالوريوس أدب إنجليزي، يكتب في مجال السينما منذ أربعة عقود، أشرف على صفحات السينما في أكثر من صحيفة ومجلة عراقية وعربية (منها الجمهورية والدستور واليوم ومدارات والمرأة وغيرها).

أصدر حتى الآن 34 كتابا في السينما العراقية والعربية، شارك في عضوية ورئاسة لجان تحكيم الكثير من المهرجانات المحلية والعربية، قام بترجمة حوار أكثر من 40 فيلما بين قصير وطويل (ومن الأفلام الطويلة التي قام بترجمة حوارها للإنجليزية الوقاد والكعكة الصفراء والحصان وسر القوارير والمسرات والاوجاع وغيرها) ويشغل الآن منصب مستشار لشركة السينما العراقية صاحبة دور السينما في بغداد ومستشار سينمائي لنقابة الفنانين العراقيين.