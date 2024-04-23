الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سيناريست "عالم سمسم" و"بكار".. الموت يُغيب تامر عبدالحميد

السيناريست تامر عبد
السيناريست تامر عبد الحميد

توفي السيناريست تامر عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ47 عامًا.

ونعى أحمد السعودي ، شقيق السيناريست الراحل، عبر صفحته على في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون.. تامر أخويا وحبيبي توفاه الله اليوم، دعاؤكم له بالمغفرة والرحمة".

أُصيب تامر عبدالحميد بمرض نادر خلال السنوات الماضية، ما جعله يخضع للعلاج لفترة طويلة بالعناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة. 

ولم تعلن أسرة السيناريست حتى الآن عن مكان أو موعد الجنازة أو العزاء انتظارًا للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالمستشفى وتصريح الدفن. 

من هو السيناريست تامر عبدالحميد؟

تامر عبد الحميد كاتب سيناريو تخرج عام 2001 في جامعة الأزهر كلية التربية ليسانس آداب وتربية تخصص لغة إنجليزية، ثم حصل عام 2004 على دورة من قصر ثقافة السينما قسم الإخراج السينمائي.

تفرغ تامر في البداية للكتابة الأدبية للأطفال فصدرت له مجموعة متنوعة من قصص الأطفال، ونشرت له العديد من القصائد والقصص في مختلف مجلات الأطفال العربية، ثم اتجه للكتابة الدرامية والتلفزيونية ومن أبرز أعماله: “القبطان عزوز” وست كوم "تامر وشوقية".

عمل كمساعد مخرج ومخرج منفذ في عدد من الأفلام القصيرة والإعلانات التليفزيونية.

أهم أعماله؟ 

يذكر أن السيناريست الراحل تامر عبد الحميد، قدم من تأليفه، فيلم "عفريت ترانزيت"، بطولة بيومي فؤاد، والمسلسل السعودي "رهن التحقيق"، ومسلسل "القبطان عزوز"، بطولة سامح حسين. 

وشارك السيناريست الراحل تامر عبدالحميد في كتابة مسلسلات عديدة، منها ظل الرئيس، وشهادة ميلاد، وسيت كوم تامر وشوقية، وجوز ماما، والباب في الباب، وعالم سمسم، وبكار.

تامر عبد الحميد السيناريست تامر عبد الحميد رحيل السيناريست تامر عبد الحميد وفاة السيناريست تامر بد الحميد الكاتب تامر عبد الحميد وفاة

مواد متعلقة

مني زكي تبدأ تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد

حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

"شقو" فى الصدارة.. إيرادات أفلام عيد الفطر أمس الإثنين

تامر حسنى يستعد لتصوير "رى ستارت".. الأسبوع المقبل

تعيش قصة حب.. دينا الشربينى: إن شاء الله هتشوفونى بالفستان الأبيض

عملية حاسمة.. استشهاد أحمد حاتم فى "السرب"

مخرج "الوصفة السحرية" ينتهى من عمليات المونتاج استعدادًا لعرضه على شاشات "المتحدة"

أول تعليق من "أكرم" ابن شقيق صلاح السعدنى بعد تغيبه عن عزاء عمه

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

5 مفاتيح لعب لدى مازيمبى قد تُفسد تأهل الأهلى لـ"نهائى أفريقيا"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك