سيناريست "عالم سمسم" و"بكار".. الموت يُغيب تامر عبدالحميد

توفي السيناريست تامر عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ47 عامًا.

ونعى أحمد السعودي ، شقيق السيناريست الراحل، عبر صفحته على في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون.. تامر أخويا وحبيبي توفاه الله اليوم، دعاؤكم له بالمغفرة والرحمة".

أُصيب تامر عبدالحميد بمرض نادر خلال السنوات الماضية، ما جعله يخضع للعلاج لفترة طويلة بالعناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة.

ولم تعلن أسرة السيناريست حتى الآن عن مكان أو موعد الجنازة أو العزاء انتظارًا للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالمستشفى وتصريح الدفن.

من هو السيناريست تامر عبدالحميد؟

تامر عبد الحميد كاتب سيناريو تخرج عام 2001 في جامعة الأزهر كلية التربية ليسانس آداب وتربية تخصص لغة إنجليزية، ثم حصل عام 2004 على دورة من قصر ثقافة السينما قسم الإخراج السينمائي.

تفرغ تامر في البداية للكتابة الأدبية للأطفال فصدرت له مجموعة متنوعة من قصص الأطفال، ونشرت له العديد من القصائد والقصص في مختلف مجلات الأطفال العربية، ثم اتجه للكتابة الدرامية والتلفزيونية ومن أبرز أعماله: “القبطان عزوز” وست كوم "تامر وشوقية".

عمل كمساعد مخرج ومخرج منفذ في عدد من الأفلام القصيرة والإعلانات التليفزيونية.

أهم أعماله؟

يذكر أن السيناريست الراحل تامر عبد الحميد، قدم من تأليفه، فيلم "عفريت ترانزيت"، بطولة بيومي فؤاد، والمسلسل السعودي "رهن التحقيق"، ومسلسل "القبطان عزوز"، بطولة سامح حسين.

وشارك السيناريست الراحل تامر عبدالحميد في كتابة مسلسلات عديدة، منها ظل الرئيس، وشهادة ميلاد، وسيت كوم تامر وشوقية، وجوز ماما، والباب في الباب، وعالم سمسم، وبكار.