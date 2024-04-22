أول تعليق من "أكرم" ابن شقيق صلاح السعدنى بعد تغيبه عن عزاء عمه

تدهورت الحالة الصحية للكاتب الكبير أكرم السعدني عقب تعرضه لوعكة صحية في لندن على إثر وفاة عمه الفنان صلاح السعدني، الجمعة الماضي.

ومنع الأطباء الكاتب الكبير أكرم السعدني من الحركة والانفعال وهو ما أصابه بحزن شديد بعدما اضطر إلى البقاء في المستشفى، ولم يستطع حضور صلاة الجنازة أو العزاء الخاص بعمه الفنان الكبير صلاح السعدني.

أول تعليق من أكرم السعدنى بعد منعه من حضور عزاء صلاح السعدنى

وبكلمات مؤثرة أعرب الكاتب أكرم السعدني عن حزنه الشديد لوفاة عمه وعدم استطاعه إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وكتب معلقًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ممنوع الانفعال إزاي، واللي فقدته حتة من الروح والنسيج والأوردة والشرايين والدم، أنا مُت مرتين، مع أبويا ومع عمي".

وأقيم أمس الأحد، عزاء الفنان الكبير صلاح السعدني في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بحضور عدد كبير من الفنانين وأصدقاء الفنان الراحل ومحبيه.

ومنعت نقابة المهن التمثيلية بقيادة د. أشرف زكي الصحفيين المصورين من تغطية العزاء بناءً على رغبة أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني.

ورحل الفنان الكبير صلاح السعدني تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوارا لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.

‎يذكر أن الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني بدأ التمثيل منذ مسرح الجامعة حيث كان يشارك فى العديد من المسرحيات بمسرح الكلية، مكونًا ثنائيًا ناجحًا مع صديق عمره الزعيم عادل إمام.

‎وشارك الفنان الراحل صلاح السعدنى بالعديد من الأدوار البارزة التي صنعت اسمه، ولكن يظل دور العمدة سليمان غانم علامة بارزة وأحد أهم أدواره الذي قدمه في مسلسل ليالي الحلمية.

‎ وهو الدور الذي قدمه ببراعة شديدة خاصة مع التطور العمرى للشخصية الذى تطلب منه مجهودًا مضاعفًا لإظهار ملامح الكبر في السن في أجزاء المسلسل الذى صنف بالملحمة الدرامية المميزة.