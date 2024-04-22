الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أول تعليق من "أكرم" ابن شقيق صلاح السعدنى بعد تغيبه عن عزاء عمه

أكرم السعدني
أكرم السعدني

تدهورت الحالة الصحية للكاتب الكبير أكرم السعدني عقب تعرضه لوعكة صحية في لندن على إثر وفاة عمه الفنان صلاح السعدني، الجمعة الماضي. 

ومنع الأطباء الكاتب الكبير أكرم السعدني من الحركة والانفعال وهو ما أصابه بحزن شديد بعدما اضطر إلى البقاء في المستشفى، ولم يستطع حضور صلاة الجنازة أو العزاء الخاص بعمه الفنان الكبير صلاح السعدني. 

أول تعليق من أكرم السعدنى بعد منعه من حضور عزاء صلاح السعدنى 

وبكلمات مؤثرة أعرب الكاتب أكرم السعدني عن حزنه الشديد لوفاة عمه وعدم استطاعه إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وكتب معلقًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ممنوع  الانفعال إزاي، واللي فقدته حتة من الروح والنسيج والأوردة والشرايين والدم، أنا مُت مرتين، مع أبويا ومع عمي".

وأقيم أمس الأحد، عزاء الفنان الكبير صلاح السعدني في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بحضور عدد كبير من الفنانين وأصدقاء الفنان الراحل ومحبيه. 

ومنعت نقابة المهن التمثيلية بقيادة د. أشرف زكي الصحفيين المصورين من تغطية العزاء بناءً على رغبة أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني. 

ورحل الفنان الكبير  صلاح السعدني تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوارا لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.

‎يذكر أن  الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني بدأ التمثيل منذ مسرح الجامعة حيث كان يشارك فى العديد من المسرحيات بمسرح الكلية، مكونًا ثنائيًا ناجحًا مع صديق عمره الزعيم عادل إمام.

‎وشارك الفنان الراحل صلاح السعدنى بالعديد من الأدوار البارزة التي صنعت اسمه، ولكن يظل دور العمدة سليمان غانم علامة بارزة وأحد أهم أدواره الذي قدمه في مسلسل ليالي الحلمية.

‎ وهو الدور الذي قدمه ببراعة شديدة خاصة مع التطور العمرى للشخصية الذى تطلب منه مجهودًا مضاعفًا لإظهار ملامح الكبر في السن في أجزاء المسلسل الذى صنف بالملحمة الدرامية المميزة.

اكرم السعدني الكاتب الكبير أكرم السعدني اول تعليق لاكرم السعدني بعد وفاة عمه صلاح السعدني صلاح السعدني عزاء الفنان الكبير صلاح السعدني

مواد متعلقة

أفلام وثائقية متميزةعلى شاشة القناة الوثائقية فى مايو

"سيرة مقام".. فيلم وثائقى جديد على شاشة "الوثائقية" قريبًا

أسباب منع أكرم السعدنى من حضور عزاء عمه صلاح السعدنى

"المهن التمثيلية": عزاء صلاح السعدنى للعائلة والأصدقاء فقط.. ونعتذر للصحفيين

التفاصيل الكاملة لفيلم السرب قبل أيام من عرضه بدور السينما

عرض "رحلة 404" بدار الأوبرا ضمن عروض نادي السينما.. الأربعاء

"شقو" يتصدر القائمة.. إيرادات أفلام موسم عيد الفطر أمس

دخل مرحلة المونتاج.. تفاصيل فيلم "الهوى سلطان" وموعد عرضه

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

المصيلحى يعلن هدفًا طموحًا.. 3.5 مليون طن قمح محلى هذا الموسم وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

الأرز بـ27 جنيهًا.. تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع بمعرض "الزراعة" بالدقى

عطل يُصيب الأنظمة الإلكترونية لـ"مصر للمقاصة" ويحظر بيع الأسهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل