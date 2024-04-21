"سيرة مقام".. فيلم وثائقي جديد على شاشة "الوثائقية" قريبًا

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه السلسلة الوثائقية "سيرة مقام"، وعرضها على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا.

تُوثق الحلقات القصيرة للسلسلة تاريخ أبرز وأشهر أضرحة ومقامات آل البيت والأولياء في أرض مصر، مستعرضة- باقتضاب- جانبًا من تاريخ أصحاب تلك المقامات والأضرحة وحياتهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النمط المعماري الفريد الذي تتميز به تلك الأضرحة والمقامات، وتطورها عبر حقب تاريخية مختلفة، وكيف عبَّرت تلك الأنماط المعمارية الرائعة عن الثراء الفني والثقافي المصري العريق.

أفلام الوثائقية في شهر مايو ..

"برين"

وأعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي "برين"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا. يُوثق الفيلم رحلة المنشد الشهير "أحمد برين"، منذ نشأته بقرية "الدير" في صعيد مصر، وصولًا إلى العالمية، حيث الإنشاد والمديح في عدد من العواصم العربية والإفريقية والأوروبية. يستعرض الفيلم كذلك جوانب من حياته الشخصية تظهر لأول مرة، مسلطًا الضوء على تأثره بالبيئة الصعيدية التي نشأ فيها، مرورًا بمراحل تطوره الفني على مدار سنواتٍ طوال، حتى أُسدل الستار على رحلته مع مشهد جنازته الحاشدة في الثلاثين من يونيو عام 2015.

"الدراويش"

وأعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي "الدراويش"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا؛ احتفاءً بذكرى مئوية نادي الإسماعيلي، أحد أقطاب الكرة المصرية.

يُوثق الفيلم تاريخ نادي الإسماعيلي منذ إنشائه مطلع عشرينيات القرن الماضي، ودور أهالي مدينة الإسماعيلية الباسلة في تأسيس ناديهم بجهودهم الذاتية، تعبيرًا عن إراداتهم الشعبية في مقاومة المحتل البريطاني آنذاك.

ويرصد الفيلم كذلك الأطوار المختلفة، والأوقات العصيبة، والانتصارات التي مر بها فريق الكرة في نادي الإسماعيلي، مسلطًا الضوء على أجيال النادي عبر مئة عام، كاشفًا أسرار البطولات التي حصدها الفريق، سواء على المستوى المحلي، أو القاري.