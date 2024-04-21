الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أسباب منع أكرم السعدنى من حضور عزاء عمه صلاح السعدنى

أكرم السعدني
أكرم السعدني

كشفت هالة محمود السعدني، نجلة الكاتب الكبير محمود السعدني وابنة شقيق الفنان صلاح السعدني، عن أن شقيقها أكرم السعدني لن يستطيع حضور عزاء الفنان الراحل بسبب تدهور حالته الصحية في لندن على إثر سقوطه بمطار هيثرو.

أكرم السعدني 

سبب عدم حضور أكرم السعدنى عزاء صلاح السعدنى

ونشرت «هالة»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، عدة صور لأكرم السعدني، تُظهر مروره بوعكة صحية وسقوطه في المطار وهو في طريقه لركوب الطائرة إلى مصر من أجل حضور العزاء، وجاء ذلك على إثر صدمته في وفاة عمه صلاح السعدني.

أكرم السعدني


وعلّقت هالة السعدني على الصور قائلة: «أكرم وقع في مطار هيثرو وهو في طريقه لركوب الطائرة لحضور العزاء، للأسف مُنع من ركوب الطائرة وحالته لا تسمح».

وكان أكرم السعدني قد كتب معلقا عقب سقوطه بالمطار: "ألغيت رحلتي للقاهرة.. مع السلامة يا عم صلاح". 

ونعى الكاتب الصحفي أكرم السعدني، ابن الكاتب الكبير الساخر محمود السعدني، عمه الفنان صلاح السعدني، الذى رحل عن عالمنا، أمس الأول الجمعة، عن عمر يناهز 81 عامًا، بكلمات مؤثرة، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أستغفر الله العظيم، عمرى ما هصدق إنك ممكن تسيبنا يا عم صلاح، كنت عم أكتر من رائع وأخ وسند، يا رب يا رب ارحمه رحمة واسعة وأسعده في آخرته زي ما أسعدنا طول عمره".

عزاء صلاح السعدنى 

وتستقبل أسرة الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني العزاء، مساء اليوم، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب، ويقتصر العزاء على الأسرة والأصدقاء فقط دون أي حضور للصحافة والإعلام، بناء على رغبة الأسرة. 

وابتعد الفنان صلاح السعدني عن الأضواء منذ عام 2013، وفضل الاستمتاع بوقته مع أحفاده في هدوء بعيدا عن الإعلام.

وكان آخر أعمال صلاح السعدني مسلسل "القاصرات" عام 2013 مع داليا البحيرى وياسر جلال ولقاء سويدان وهيثم محمد وخالد محمود وملك زاهر ومنة عرفة، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.

وصلاح السعدني مواليد 23 أكتوبر عام 1943، حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

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أسباب منع أكرم السعدنى من حضور عزاء عمه صلاح السعدنى

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