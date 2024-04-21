الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دخل مرحلة المونتاج.. تفاصيل فيلم "الهوى سلطان" وموعد عرضه

منة شلبي واحمد داود
منة شلبي واحمد داود

دخلت المخرجة هبة يسري معسكرا مغلقا للانتهاء من أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم السينمائي الجديد “الهوى سلطان” من بطولة منة شلبي وأحمد داود. 

وانتهى أبطال فيلم الهوى سلطان من تصوير آخر مشاهده أمس في أحد اللوكيشنات الخاصة بالعمل الذي ينتمي إلى أعمال اللايت كوميدي وحرص نجوم الفيلم على الاحتفال بآخر يوم تصوير في العمل بالتقاط الصور التذكارية لأبطال الفيلم والعاملين به. 

تفاصيل فيلم الهوى سلطان 

تدور أحداث الفيلم  في إطار رومانسي اجتماعي لايت حول علاقات الحب بين الأصدقاء بشكل كوميدي رومانسي. 

موعد عرض فيلم الهوى سلطان 

قررت الشركة المنتجة لفيلم الهوى سلطان عرضه في موسم الصيف 2024 وتحديدا في شهر أغسطس المقبل عقب الانتهاء من أعمال المونتاج الخاصة به وطبع النسخ الأخيرة لتسليمها للشركة الموزعة ومن المقرر أن تبدأ الشركة عرض البرومو الدعائي للفيلم خلال الفترة المقبلة في إطار الحملة الدعائية للعمل استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي في مصر. 

شخصية منة شلبي في فيلم الهوى سلطان 

تجسد منه شلبي شخصية «سارة» التي تعمل في مصلحة حكومية ولديها عقدة من الارتباط بسبب زواج والدها من امرأة أخرى ويجسد الفنان عماد رشاد شخصية والدها خلال الأحداث.

دور أحمد داود في الهوى سلطان 

يلعب أحمد داود دور مهندس يقع في حب منة شلبي ويحاول تغيير فكرتها عن الزواج والارتباط فيما تجسد الفنانة سوسن بدر دور والدته التي تقف ضد هذا الحب وتدور بينهما العديد من المشاكل في إطار كوميدي. 

أبطال فيلم الهوى سلطان 

ويعتبر فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع أحمد داود ومنه شلبي بعد تعاونهما في فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”.

فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي. 

يذكر أن  فيلم "الهوى سلطان" تم تغيير اسمه للمرة الثالثة، حيث كان اسمه المبدئي "قاعة الأوركيد"، ثم صار "سارة وعلي" إلى أن اختارت الشركة المنتجة "الهوى سلطان" ليكون عنوانًا نهائيًا للفيلم.

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