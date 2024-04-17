أحمد السقا ينضم لـ السرب.. تفاصيل مهمته السرية

روج الفنان أحمد السقا لفيلمه السينمائي الجديد "السرب" والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر "السقا" البرومو الدعائي للعمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلقا عليه: انتظروا فيلم السرب ملحمة وطنية، دم المصريين خط أحمر.

تفاصيل شخصية أحمد السقا في فيلم السرب

يجسد أحمد السقا خلال أحداث السرب شخصية على المصري، الذي يتعاون مع الجماعات المسلحة ويهرب البترول خارج ليبيا؛ من أجل الحصول على الأموال، ومع تتابع الأحداث يدخل في العديد من الصراعات معهم.

وحقق برومو فيلم السرب انتشارًا كبيرًا وغير مسبوق، خلال الساعات الأولى من طرحه، وتدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون؟ ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل تمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل دول العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين وليس دفاعًا عن الدين الإسلامي كما يدّعون.

يعرض الفيلم الاعتداء على المصريين العاملين في ليبيا وذبحهم بالشكل الدموي الذي عرضه فيديو التنظيم الإرهابي، والتخطيط لجمع المعلومات الدقيقة عن مواقعهم والهجوم بضربات جوية لنسور الجو المصري، بعد اجتماع طارئ لقيادات مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلال ساعات قليلة تم إطلاق السرب المقاتل وتنفيذ المهمة والعودة بسلام، بالإضافة إلى الطائرات التي حملت بعض المقاتلين وإبرارهم بطريقة محترفة في عمق الأراضي الليبية، وتنفيذ المهمة في دقائق معدودة وقتل العشرات من تلك الجماعات الظلامية.

الفيلم يتناول قضية الإرهاب بصورة شاملة تكشف خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

كما أن الفيلم يدور حول أكثر من محور، منها أحداث وقعت في ليبيا وأحداث تمس الأمن المصري، ومدى قدرة المؤسسات الأمنية على الردع والتواجد داخليًا وخارجيًا.

أبطال فيلم السرب

فيلم "السرب" من بطولة النجم أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، شريف منير، ومحمود عبدالمغني، وهو من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.