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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

غدًا.. نجوم "صيد العقارب" ضيوف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة" على ON

أبطال مسلسل صيد العقارب
أبطال مسلسل صيد العقارب

يحلِّ صنَّاع مسلسل "صيد العقارب" ضيوفًا في حلقة خاصة غدًا الثلاثاء، من برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"

وتستضيف "الحديدي" كلا من: الفنانة غادة عبدالرازق، والفنانين أحمد ماهر، محمد علاء، سيمون، أحمد ماجد، محمد علي رزق، بالإضافة إلى المخرج أحمد حسن، والكاتب بهاء دويدار.

وتتحدث الفنانة غادة عبدالرازق، خلال الحلقة، عن كواليس المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان المبارك. 

وتكشف كواليس الصراع بين عائلتيِّ "ضرغام" و"الغول"، وتفاصيل شخصية "عايدة" التي قدمتها في العمل.

كما يتحدث أبطال المسلسل عن أدوارهم وأبرز كواليس العمل وأهم التحديات التي واجهتهم خلال التصوير، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

برنامج كلمة أخيرة 
برنامج كلمة أخيرة 
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