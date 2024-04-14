يوثق معاناة الفلسطينيين.. أمير المصري: توقعت نجاح "مليحة" من البداية لأنه مختلف ومميز

قال الفنان أمير المصري، إنه تحمس للمشاركة في مسلسل مليحة منذ قراءته للمشاهد الأولى من العمل.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أنه توقع نجاح العمل من البداية لأنه مختلف ومميز ويوثق معاناة الشعب الفلسطيني.

وأعرب أمير المصري عن سعادته بالوقوف أمام النجمة ميرفت أمين والنجم دياب خلال أحداث العمل الذي حقق أصداء واسعة في مصر وخارجها.

قصة مسلسل مليحة

تدور قصة مسلسل مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة، كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم، ويحدث بينهما الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطان ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية عملت بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

في سياق مختلف يعرض لأمير المصري حاليًا أحدث أعماله مسلسل Vigil 2 على BBC، Peacok، NBC كما يعرض له أيضًا المسلسل الأيرلندي Faithless، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.