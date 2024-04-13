السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عمر الشناوى: "المتحدة" وفرت كل الإمكانات لخروج "الحشاشين" بأفضل صورة

عمر الشناوي
عمر الشناوي

قال الفنان عمر الشناوي إنه سعيد بردود الأفعال حول مسلسل "الحشاشين" الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي. 

وأضاف "الشناوي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المسلسل نقلة في مشواره الفني، ويعد من أهم الأعمال الدرامية والتاريخية التي شارك فيها، لافتًا إلى أن "الحشاشين" سيكون مرجعية لأي شخص يبحث عن حقيقة حسن الصباح. 

ولفت إلى أنه فخور بالتعاون مع  الفنان كريم عبدالعزيز ونجوم مسلسل "الحشاشين". 

وأثنى "عمر الشناوي" على الدور الذي لعبته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم الدراما المصرية، خاصة مسلسل "الحشاشين"، مشيرًا إلى توفير كافة الإمكانات لخروج العمل بأفضل صورة. 

وأضاف أن الشركة المتحدة قدمت عملا عالميا بنكهة مصرية من خلال دراما "الحشاشين"، واصفا العمل بالملحمة، لافتًا إلى أن جهود الشركة للخروج بموسم متميز هذا العام كانت جبارة، فتم تذليل جميع العقبات أمام الممثلين والمنتجين والمخرجين والكتاب لتقديم أعمال تليق بالدراما المصرية وتليق بمكانة هذا البلد.

مسلسل الحشاشين 

ويؤرخ مسلسل "الحشاشين" لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي، قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية "حسن الصبَّاح"، والتي تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

مسلسل "الحشاشين" من بطولة: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، سوزان نجم الدين، بسنت أبوباشا، أمينة خليل، كريم سرور، كريم عبدالخالق، نضال الشافعى، أحمد عبدالوهاب، وعدد كبير من الفنانين، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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