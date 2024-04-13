السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

على ربيع يحقق 2 مليون و250 ألف جنيه إيرادات بفيلم "عالماشِى"

فيلم عالماشِي
فيلم عالماشِي

حقق فيلم "عالماشِي" للنجم على ربيع إيرادات قدرت بـ2 مليون و250 ألفًا و795 جنيهًا في رابع أيام عرضه بدور العرض السينمائية في مصر. 

وينافس على ربيع في موسم عيد الفطر السينمائي الحالي، إلى جانب عدد من الأفلام السينمائية الجديدة منها فيلم "شقو" لعمرو يوسف ومحمد ممدوح، وفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" لهشام ماجد وهنا الزاهد.

علي ربيع: الفيلم قنبلة ضحك 

من جانبه، قال نجم الكوميديا على ربيع، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الفيلم قنبلة ضحك، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور. 

وأقيم الثلاثاء الماضي العرض الخاص لفيلم "عالماشِي"، بحضور أبطال العمل كل من النجم علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وذلك للاحتفال به قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "عالماشِي" عددًا من الصور داخل كواليس التصوير التي تجمع أبطال الفيلم، وذلك قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية بأيام قليلة.

أحداث الفيلم

وينافس علي ربيع في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا، ويجسد خلال أحداث فيلم "عالماشي" شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته، لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "عالماشي" طرحت الأيام الماضية الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، واحتوى الإعلان على جرعة كبيرة من الكوميديا التي جمعت أبطال العمل.

أبطال فيلم عالماشي 

وفيلم "عالماشي" يشارك في بطولته كل من علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف  وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024.

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