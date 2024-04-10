الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مصطفى غريب: أتمنى تقديم جزء تاسع من الكبير أوى وسأكون أول المتحمسين

مصطفي غريب فى مسلسل
مصطفي غريب فى مسلسل الكبير اوي

أعرب الفنان مصطفى غريب صاحب شخصية العترة عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

وأكد غريب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الاسكتشات الكوميدية التي قدمها المسلسل خلال شهر رمضان. 

وأضاف أنه استمتع للغاية بالعمل مع الفنان أحمد مكي واستفاد منه كثيرا على المستويين الفني والإنساني. 

ولفت إلى أنه للمرة الأولى على مدار الثلاثة مواسم الماضية تجمعه مشاهد مع شخصية حزلقوم، مؤكدا أنها كانت بالنسبة له من أمتع المشاهد التي قدمها. 

وأضاف مصطفى غريب خلال أحداث مسلسل الكبير أوي أنه يتمنى أن تستمر سلسلة أجزاء الكبير، نافيا معرفته بوجود جزء تاسع من العمل من عدمه، مشيرا إلى أنه في حال استقرار صناع العمل على وجود جزء جديد سيكون أول المتحمسين له. 

قصة مسلسل الكبير أوى 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. 

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير أوي والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي.

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