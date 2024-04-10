على ربيع: شخصية هادي في "ع الماشي" أرهقتني نفسيًا وبدنيًا

قال الفنان علي ربيع إنه سعيد بردود أفعال الجمهور والنقد عقب العرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد “ع الماشي” الذي انطلق عرضه أمس بدور العرض السينمائي في مصر ضمن منافسات موسم عيد الفطر السينمائي.

وأشار على ربيع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أنه تحمس بشدة لفكرة الفيلم فور عرضها عليه، مؤكدا أن الفيلم قصته ممتعة للغاية.

وكشف على ربيع عن شخصيته في الفيلم، مؤكدا أن العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ أحداثه مع شاب يدعى هادي والذي يجسد شخصيته، ويواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبر على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد إذا توقف لـ لحظة.

وأكد على ربيع أن التحضيرات للفيلم استغرقت عام كامل خاصة وأن الشخصية صعبة وتمر بتحولات كثيرة ما أرهقه نفسيا وبدنيا.

وأقيم أمس العرض الخاص لفيلم "ع الماشي" بحضور أبطال العمل كل من النجم علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وذلك للاحتفال به قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “ع الماشي” الذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع، عددًا من الصور داخل كواليس التصوير التي تجمع أبطال الفيلم وذلك قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية بأيام قليلة.

وينافس علي ربيع في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا، ويجسد خلال أحداث فيلم "ع الماشي" تدور أحداثه شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “ع الماشي” طرحت الأيام الماضية الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي واحتوى الإعلان على جرعة كبيرة من الكوميديا التي جمعت أبطال العمل.

ابطال فيلم ع الماشي

فيلم "ع الماشي" يشارك في بطولته كل من علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024.