الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أفلام عيد الفطر 2024 | أبطال فيلم "ع الماشى" يحتفون بالعرض الخاص الثلاثاء

على ربيع فيلم ع الماشي
على ربيع فيلم "ع الماشي"

يقام العرض الخاص للفيلم السينمائي "ع الماشي" الذي يخوض بطولته النجم على ربيع  مساء الثلاثاء المقبل، وذلك داخل إحدى دور العرض السينمائية بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يحضر العرض الخاص لفيلم "ع الماشي" أبطال العمل كل من النجم علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وذلك للاحتفال به قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "ع الماشي" الذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع، عددًا من الصور داخل كواليس التصوير التي تجمع أبطال الفيلم وذلك قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية بأيام قليلة.

ومن المقرر أن ينافس علي ربيع في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا، ويجسد خلال أحداث 

فيلم "ع الماشي" شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "ع الماشي" طرحت الأيام الماضية الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم  وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي واحتوى الإعلان على جرعة كبيرة من الكوميديا التي جمعت أبطال العمل.

youtube

 

فيلم "ع الماشي" يشارك في بطولته كل من علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف  وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024.

آخر أعمال علي ربيع السينمائية

وكان آخر أعمال الفنان علي ربيع، فيلم "بعد الشر" من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وشارك في بطولته ميرنا نورالدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر، وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ويُجسِّد علي ربيع، خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

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