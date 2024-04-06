جيهان الشماشرجي: شخصيتي في جودر مختلفة عن الحشاشين

تشارك الفنانة جيهان الشماشرجي خلال الموسم الرمضاني الحالي في بطولة مسلسلي جودر والحشاشين.

وقالت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنها تظهر خلال أحداث مسلسل الحشاشين ضيف شرف في الحلقات الأخيرة.

وأضافت "الشماشرجي" أنه رغم ظهورها في عملين متقاربين في الحقبة الزمنية وهما "جودر" و"الحشاشين" إلا أن هناك اختلاف كبير بين العملين، فمسلسل "جودر" ينتمي لأعمال الفانتازيا، بينما مسلسل "الحشاشين" يقدم ملحمة تاريخية.

وأضافت: “أقدم خلال أحداث الحشاشين دور السلطانة، ورغم تواجد شخصية 'السلطانة' في حقبة زمنية قديمة شبيهة للحقبة التي تواجدت بها 'شروق' في مسلسل 'جودر'، إلا أن تجهيزاتها اختلفت تمامًا عن ‘شروق’، كما أنني حرصت على أن يكون لكل شخصية شكل معين، حتى لا يختلط الأمر على الجمهور، وسعدت جدًا بهذا التواجد، ورغم أنه مشاركة محدودة، إلا أنه يكفي أن يكون هناك مشاركة لي في عمل يحمل اسم فنان بحجم النجم كريم عبد العزيز، رغم أنه لم تجمعنا أي مشاهد سويًا، وكذلك عمل تاريخي ذو قيمة كبيرة”.

مسلسل جودر

يذكر أن مسلسل جودر تدور أحداث حول جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ويضم مسلسل "جودر" عددًا كبيرًا من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.

مسلسل الحشاشين

أما مسلسل الحشاشين فهو من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.