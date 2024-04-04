"الكبير أوي 8" الحلقة 25.. الكبير ومربوحة إلى القاهرة للمشاركة في "مَن سيربح المليون"

مسلسلات رمضان 2024..

حقق مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن نجاحًا كبيرًا بين الجمهور المصري والعربي منذ انطلاق أولى حلقاته على شاشة قنوات ON بشكل حصري خلال شهر رمضان الجاري.

وتصدر مسلسل الكبير اوي الجزء 8 ترند x ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية، فيما يبحث كثيرون عن تفاصيل وأحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8.

“الدستور” تستعرض في السطور التالية تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 25.

ودارات أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 25 في إطار من الكوميديا حيث انتقل الكبير ومربوحة وهجرس والعترة الي القاهرة بمصاحبة حزلقوم للمشاركة في مسابقة من سيربح المليون وبالفعل ظهر نجوم مسلسل الكبير اوي في استديو برنامج من سيربح المليون وحل النجم عمرو رمزي كضيف شرف على مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن كمقدم لبرنامج من سيربح المليون وبدأ حزلقوم بالتعريف بنفسه وعائلته ومع بدء الأسئلة انتابت الكبير حالة من الصدمة لعدم إجابة حزلقوم على اتفه الأسئلة فبدأ بتنفيذ خطته في تغشيش حزلقوم بطريقة الكحة.

مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 26

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 26 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة السادسة والعشرون على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 بشكل حصري على قنوات.

قناة ON العامة

قناة ON drama

منصة watch it

قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير اوي والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي.