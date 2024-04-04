الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

"الكبير أوي 8" الحلقة 25.. الكبير ومربوحة إلى القاهرة للمشاركة في "مَن سيربح المليون"

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

حقق مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن نجاحًا كبيرًا بين الجمهور المصري والعربي منذ انطلاق أولى حلقاته على شاشة قنوات ON بشكل حصري خلال شهر رمضان الجاري.

وتصدر مسلسل الكبير اوي الجزء 8 ترند x ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية، فيما يبحث كثيرون عن تفاصيل وأحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8.

“الدستور” تستعرض في السطور التالية تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 25.

ودارات أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 25 في إطار من الكوميديا حيث انتقل الكبير ومربوحة وهجرس والعترة الي القاهرة بمصاحبة حزلقوم للمشاركة في مسابقة من سيربح المليون وبالفعل ظهر نجوم مسلسل الكبير اوي في استديو برنامج من سيربح المليون وحل النجم عمرو رمزي كضيف شرف على مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن كمقدم لبرنامج من سيربح المليون وبدأ حزلقوم بالتعريف بنفسه وعائلته ومع بدء الأسئلة انتابت الكبير حالة من الصدمة لعدم إجابة حزلقوم على اتفه الأسئلة فبدأ بتنفيذ خطته في تغشيش حزلقوم بطريقة الكحة. 

مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 26

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 26 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة السادسة والعشرون على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 بشكل حصري على قنوات.

قناة ON العامة 

قناة ON drama 

منصة watch it 

قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

موعد عرض الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي

مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن.. ملخص الحلقة 24

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. 

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير اوي والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي.

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة الخامسة و العشرون الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 25 الحلقة الخامسة والعشرون من الكبير اوي الحلقة 25 من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

"الكبير أوى" الحلقة 24.. خطة الكبير لمساعدة حزلقوم فى الفوز بمسابقة المليون

الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 24| هجرس يدرب حزلقوم على أسئلة المليون

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24|العترة يطلب الزواج وحزلقوم يستعد لمسابقة المليون

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 24.. العترة يطلب الزواج ورد الكبير يصدمه

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. حزلقوم يعود إلى المزاريطة

حسين زين يشكر العاملين بـ"الوطنية للإعلام" على نقل حفل تنصيب السيسى

المخرج انتهى من مونتاجه.. 10 ملايين مشاهدة لإعلان "شقو"

أحمد فهيم: انتهيت من تصوير "فراولة" وأنتظر عرض "الملحد"

الأكثر قراءة

شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد تبديله فى مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مصطفى بكرى: حركة المحافظين اكتملت وستحدث تغييرات فى الصحافة القومية

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُتابع معدلات تنفيذ مشاريع سكن مصر وجنة ودار مصر

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

ليفربول يقفز على صدارة البريميرليج بثلاثية في مرمى شيفيلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى