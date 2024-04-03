مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24|العترة يطلب الزواج وحزلقوم يستعد لمسابقة المليون

أبرز أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، شهدت أحداث اليوم من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 24 أحداث كوميدية متنوعة حيث طلب العترة من والده الكبير أن يزوجه.

وبدأت الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8 بجلوس الكبير وأولاده جوني والعترة وزوجته مربوحة على السفرة لتناول وجبة الإفطار بوصلة غزل بين الكبير ومربوحة وبعدها فوجئ الكبير بطلب العترة أن يزوجه ليقنعه الكبير أنه مازال صغيرا ويعيد العترة طلبه مرة أخرى ليستفز الكبير الذي يشتعل غضبا لهذا الطلب وينصحه بالجري وأخذ حمام بارد، لكن العترة يصر على موقفه فيقوم الكبير بسحب الايباد الخاص به هو وشقيقه جوني.

وفجأة يسمع الكبير صوت حزلقوم داخل الدوار ينادي عليه ويحاول الكبير أن يخفي نفسه عنه ويتجاهله، لكن يظهر في المشهد عمدة كفر الحانينة الذي يدعو الكبير لحضور احتفالية كبيرة لفوز نجله في السؤال الأول بمسابقة من سيربح المليون

ويدور بين عمدة كفر الحانينة والكبير وحزلقوم ونفادي حوار ساخن حول المسابقة ينتهي بتحدى حزلقوم لعمدة كفر الحانينة بأنه سيربح في مسابقة من سيربح النصف مليون.

الحلقة 24 مسلسل الكبير أوي 8

وخلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8 حضر كبير الحناينة الحاج سعفان صديق الكبير إلى الدوار ليدعوه إلى احتفال بفوز نجله في مسابقة من سيربح النصف مليون 300 جنيه، وانسحابه من السؤال الثاني.

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الا أن حزلقوم يستخف بكلام كبير الحناينة ويتحداه أن يدخل المسابقة ويفوز ويتراهن الطرفان ويقترح نفادي ان يكون الرهان على أنه في حالة فوز حزلقوم بمسابقة من سيربح النصف مليون جنيه ستكون الجائزة أن يكون الفائز عمدة لكلا من الحناينة والمزاريطة.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير اوي والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي.