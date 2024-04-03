الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

"صيد العقارب" الحلقة 24.. سيمون تسترجع ذكرياتها مع معتز.. والأخير يعترف بحب ولاء

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقطات للفنانة سيمون (سميحة)، وهى تبكي وتسترجع ذكرياتها مع ابنها معتز الذي قتلته ابنة زوجها بعدما شكت في وجود علاقة مشبوهة بينهما، ولم تكن تعرف أنها أمه.

مسلسل صيد العقارب 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 24

وظلت سميحة خلال استرجاعها للذكريات تقول لمعتز: حاسة كإنك لسه نونو، وأنا بحبك، ليقول لها: “عارفة يا ماما نفسي أتحب حب طبيعي، حب عادي زي كل الناس الطبيعية، لكن زمان لما بابا حبني خدني منك، ونتيجة الحب ده أنا اتحرمت منك، ودلوقت حبك مش عادي، حب في السر، ونعمل خطط وحوارات، وده مش طبيعي.. والوحيدة اللي حبتني حب عادي هي ولاء.. وانا حبيتها”.

صيد العقارب 

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 25

“صيد العقارب” تعرض الحلقة 25 في الساعة الـ7:30 مساءً حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

تعرض الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صيد العقارب عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc  دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

ابطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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