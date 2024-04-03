مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 24.. ياسين يحاول إيقاف عايدة

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 24.. تصاعدت الأحداث خاصًة بعد قرار إسماعيل الغول (رياض الخولي)، قتل عايدة (غادة عبدالرازق) بالسم، بمساعدة شوقي (عماد صفوت) زوج شقيقة عايدة.

مسلسل “صيد العقارب” يعرض حصريًا عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر سي بي سي.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 24

ذهب ياسين (محمد علاء جاميكا) إلى زوجته عايدة (غادة عبدالرازق) ليحاول إيقاف الأخيرة عن انتقامها الذي أثر على الجميع، كما أنه تسبب في بحور دم داخل العائلتين وموت معتز (أحمد جمال سعيد)، ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 24

وتعترف سميحة لـ سامح الغول (أحمد ماجد) بشأن معتز شقيقه (أحمد جمال سعيد) ينتهي بانهياره وطردها من المنزل، ومن ثم تكتشف هاتفها المفتوح، مما يشير إلى وصول وشيك للشرطة لهم، ولنجلها سامح الذي لطالما حاوّل الهرب من الشرطة على مدار الحلقات الماضية.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 25

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 25 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

تعرض الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صيد العقارب عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب