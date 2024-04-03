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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب.. ملخص الحلقة 23: رياض الخولي ينفصل عن سيمون

صيد العقارب
صيد العقارب

كثر البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن مسلسل صيد العقارب، الذي تصدر التريند منذ عرض أولى حلقاته في شهر رمضان المبارك 2024، بسبب سرعة وتيرة الأحداث به، كما أن العمل الفني يضم نحبة من ألمع النجوم، ويعرض حصريًا عبر شبكة شاشات سي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23

تصاعدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 بسبب تسرع ولاء (مي القاضي) وقتلها معتز (أحمد جمال سعيد)، لمجرد شكوكها بخيانتها مع زوجة أبيها سمسم (سيمون)، وهو الأمر الذي كشف سر الأخيرة، معلنًة أن معتز نجلها منذ أن كان عمرها 16 عاما.

وبمجرد علم إسماعيل الغول (رياض الخولي) بما فعلته ولاء، وبحقيقة أمر سماسم زوجته، انفصل عنها على الفور، وتصاعدت أحداث الحلقة الـ 23 وقُتل معتز، وهو الأمر الذي أصاب سماسم بالحزن الشديد، وأدخل السرور على قلب عائلة آل ضرغام.

وشعرت عائلة آل ضرغام بالسعادة لثأرهم بسبب قتل نجلهم علي ضرغام (محمود عبد المغني)، وسعادة عايدة (غادة عبدالرازق)، وتنتهي أحداث الحلقة الـ 23 من مسلسل صيد العقارب بفقدان ولاء سيطرتها بعد سماعها الخبر، ولم يستطيع والدها مساعدتها، تعترف سميحة بكل تفاصيل قصتها مع معتز.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 24

يعرض الحلقة الـ 24 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc  دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

ويعاد عرض الحلقة الـ 24 من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

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تعرض الحلقة الـ 24 من مسلسل صيد العقارب عبر شبكة قنوات سي بي سي، وسي بي سي دراما، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية watch it.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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