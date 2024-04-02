صيد العقارب الحلقة 23.. رياض الخولي يطلق زوجته سيمون بسبب معتز  

تتواصل الأحداث المثيرة من مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 بانقلاب رياض الخولي على زوجته سيمون عقب طعن نجلها على يد زوجته، وكشفها كواليس زواجها قبل الارتباط برياض الخولي الذي أصيب بحالة من الغضب الشديد.

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 23

ضمن احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 ، انفجر رياض الخولي من الغضب قائلاً لسيمون: “رتبتي كل شيء، إنتي وابنك من الراجل التاني، حتى تستولوا على كل ثروتي، إنتي من ناحية وهو من ناحية ثانية بزواجه من ابنتي، وقال لها معتز أكبر كدبه كذبتيها على طيلة حياتك، وقال لها إنتي طالق”.

وردت سيمون على رياض الخولي، ضمن احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 ، أن معتز كان أكثر من ابنك وكان سند وعون شديد لك، وكان له وقفة معك في محنتك مع ابنك سامح، وفعل ما لم يفعله ياسين

صيد العقارب: موعد عرض الحلقة 23

مسلسل صيد العقارب يعرض يوميًا على منصة واتش إت وقنا سي بي سي في تمام الساعة 7.30 مساء.

مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

ويبحث الكثيرين عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صيد العقارب عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة وهي منصة واتش ات وقناة سي بي سي ويعرض في الساعة 7.30 مساء يوميًا في رمضان.

صيد العقارب يعتبر حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.