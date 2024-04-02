الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. الشيخ مصطفي يُحذر إسماعيل الغول: “اللي جاي يخوف”

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. ذهب الشيخ مصطفى يهدئ من إسماعيل الغول ويذكره بالله، مؤكدًا أن الحرب بين العائلتين سوف تنتهي بخسارة كبيرة، وختم حديثه اللين بقوله: “انت حبيبي.. وخاف لأن اللي جاي يخوف”.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23

كلمات الشيخ مصطفى لم تهدئ من غضب إسماعيل الغول بل أثارت غضبه فقال له: "انت جاي تهددني في بيتي"، ووجه له صفعة أسقطته أرضًا، وأمر الحراس بضربة "علقة موت" .

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 23

مسلسل صيد العقارب يعرض يوميا على منصة واتش أت وقنا سي بي سي، في تمام الساعة 7.30 مساء 

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

مواعيد عرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صيد العقارب، عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة، وهي منصة واتش ات وقناة سي بي سي ويعرض في الساعة 7.30 مساء يوميا في رمضان.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. سيمون تتذكر ذكرياتها مع ابنها معتز: هعوضك عن كل حاجة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. سيمون تكشف لأول مرة حقيقة إنجابها لنجلها معتز

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يعتبر حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

 

ابطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب الحلقة23 بطولة غادة عبدالرازق، والذي يعرض على قناة سي بي سي ومنصة واتش أت، من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مسلسل صيد العقارب الحلقة23 صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة الثالثة والعشرون من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة الثالثة والعشرون صيد العقارب الحلقة 23 الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

اعترافات قاتل طفل المنتزه: "وثقتها بالحبال ورميتها في الترعة"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

عاجل.. الشيبي يرفض التراجع عن مقاضاة الشحات ويهدد باللجوء لـFIFA

عاجل| هل يعني نقل مقار الحُكم للعاصمة الإدارية الخروج من القاهرة؟.. "الدستور" تجيب

السفيرة نبيلة مكرم: كلمت ربنا في محنة ابني لأني "متشعبطة في عطفه" وعلشان كدا بينجيني

عصابة الجيزة: سرقنا 7 محلات بأسلوب كسر القفل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق