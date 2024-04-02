مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. سيمون تتذكر ذكرياتها مع ابنها معتز: هعوضك عن كل حاجة

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استرجاع الفنانة سيمون التي تقوم بدور "سميحة"، ذكرياتها مع ابنها معتز، عندما قابلته لأول مرة بعدما أخذه زوجها السابق راضي منها وخبأه عنها لسنوات طويلة.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23

وخلال استرجاع الذكريات، أوضحت سميحة لمعتز أنها لا ذنب لها في بعده عنها، كما أنه لا ذنب له في ذلك، ووعدته أن تعوضه عن كل الأيام التي لم يكونا فيها سويا.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 24

مسلسل صيد العقارب يعرض يوميا على منصة واتش إت وقناة سي بي سي، في تمام الساعة 7.30 مساء

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

ويبحث الكثيرون عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صيد العقارب، عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة، وهي منصة واتش ات وقناة سي بي سي ويعرض في الساعة 7.30 مساء يوميا في رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يعتبر حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 بطولة غادة عبدالرازق، والذي يعرض على قناة سي بي سي ومنصة واتش إت، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.