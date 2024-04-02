صيد العقارب الحلقة 23.. الشيخ مصطفى يزور زوجته صفاء بعد حادث ولاء

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية زيارة الشيخ مصطفى ضرغام بزوجته صفاء الغول بعد حادث قتل ولاء الغول لزوجها معتز.

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 23

وخلال احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 ، جمع الشيخ إسماعيل وزوجته صفاء حديثًا رومانسيًا كبيرًا حيث أخبرها أنه يفتقدها وهى كذلك وظلا يطمئنان على بعضهما البعض، كما أوصاها على اختها ولاء وأنها طيبة ولا تستحق أي شر.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 23

مسلسل صيد العقارب يعرض يوميا على منصة WATCH IT وقنا CBC في تمام الساعة 7.30 مساء.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

ويبحث كثيرون عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صيد العقارب عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة، وهي منصة واتش ات وقناة سي بي سي ويعرض في الساعة 7.30 مساء يوميا في رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

“صيد العقارب” يعتبر حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

“صيد العقارب” من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.