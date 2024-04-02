مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. سيمون تكشف لأول مرة حقيقة إنجابها لنجلها معتز

تتواصل الأحداث المثيرة والمصيرية، في مسلسل صيد العقارب الحلقة 23، حيث قطع رياض الخولي جلسة زوجته سيمون الباكية حزنا على طعن ابنها معتز بسكين على يد ولاء الغول، طالبا منها أن تكشف لها حقيقة معتز ابنها الذي تفاجأ بها.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 23

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 23، كشفت سيمون عن حقيقة ابنها معتز قائلة: “كنت صغيرة واتمتع بالجمال وقتها كان عمري 16 عاما والكثير كان يطلب زواجي، وأسرتي كانت بسيطة وتزوجت وقتها من راضي والد معتز، وكان سنه كبيرا، ورغم ذلك لم أقنع بالزواج منه، وحينما أنجبت معتز، توجهت للعمل في الميناء في شركة شخص يدعى عم عويس، وحينما قابلتك في الميناء رفضت أن أخبرك بأني متزوجة ولدي طفل حتى أحصل على فرصة عمل معك، وتحملت جميع مسئولياتي وتحملت معاكسات ومضايقات الرجال”.

وكشفت سيمون أنه حينما طلب إسماعيل الزواج منها توجهت إلى راضي وطلبت منه الطلاق، لأني سوف أتزوج من رجل أخر، وتركت معتز معه، وعقب تزوجها من إسماعيل افتقدت معتز كثيرا فأحضرته ليعيش معها ويتمتع بالعز والرخاء، وعقب ذلك رزقها الله بسامح وكان خير عوض لها.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 24

مسلسل صيد العقارب يعرض يوميا على منصة واتش إت وقناة سي بي سي، في تمام الساعة 7.30 مساء

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

ويبحث الكثير عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صيد العقارب، عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة، وهي منصة واتش إت وقناة سي بي سي ويعرض في الساعة 7.30 مساء يوميا في رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يعتبر حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.