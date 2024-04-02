مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. زوجة إسماعيل الغول القديمة: بنتي اتحبست بسبب سميحة

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انهيار زوجة إسماعيل الغول القديمة، وذلك بسبب دخول ابنتها ولاء الغول السجن، بعد طعنها زوجها معتز، الذي كانت تشك في خيانته لها مع زوجة أبيها، ولكن اتضح أنه ابن زوجة أبيها.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23

وقالت زوجة إسماعيل الغول القديمة: بنتي دخل السجن بسبب سميحة، منها لله سميحة البومة الحرباية، دخلت علينا بالخراب، يا ترى مين هيضيع تاني بسببك يا سميحة، أشوف فيكي يوم.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 23

مسلسل صيد العقارب يعرض يوميا على منصة واتش أت وقناة سي بي سي، في تمام الساعة 7.30 مساء

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

ويبحث الكثيرين عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صيد العقارب، عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة، وهي منصة واتش ات وقناة سي بي سي ويعرض في الساعة 7.30 مساء يوميا في رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يعتبر حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ابطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.