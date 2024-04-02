مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. مصطفى يصاب بالجنون بعد حادث طعن معتز

تتواصل الأحداث المثيرة والمصيرية، في مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 حيث ظهرت ميار الغيطي "عائشة ضرغام" وشقيقها محمد علي رزق "مصطفى" والتي أخبرته بما حدث لمعتز وقرار حبس ولاء التي طعنت زوجها، ومفاجأة أن معتز هو ابن سيمون "سميحة زوجة رياض الخولي".

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 رفض مصطفى ضرغام الرد على شقيقته عائشة أن الرد لن يكون عليكي يا عائشة، لأن النيران أصبحت تشب في أشخاص لا علاقة ولا ذنب لهم بما حدث في قضية قتل ابن الغول لشقيقه علي، ثم تركها وانصرف.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 23

مسلسل صيد العقارب يعرض يوميا على منصة “واتش ات” وقناة “سي بي سي”، في تمام الساعة 7.30 مساء

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرين

ويبحث الكثير عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل صيد العقارب، عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة، وهي منصة واتش ات وقناة سي بي سي ويعرض في الساعة 7.30 مساء يوميا في رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يعتبر حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.