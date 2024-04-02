القبض على 3 عناصر إجرامية بمخدرات وأسلحة في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة، الغربية، الشرقية، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق نتائج إيجابية.

وضبطت مديرية أمن الجيزة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وبحوزته 13.700 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كما ضبطت مديرية أمن الغربية عنصرًا إجراميًا له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، وبحوزته 3 كيلوجرامات لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وتمكنت مديرية أمن الشرقية من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات، و3.100 كيلو جرام لمخدر الحشيش وسلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 1.5 مليون جنيه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.