الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على عاطل قتل عاملا بوابل من الرصاص بسبب خلافات مالية فى الغربية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على عاطل قتل عاملا بوابل من الرصاص بسبب خلافات مالية فى الغربية. 

 

تلقى مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل " له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز مصاب بطلق نارى إدعاء إطلاق أعيرة نارية.

وبالفحص وسؤال شقيقه سائق اتهم (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة البحيرة) بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقه مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته حال تواجدهما بدائرة المركز لخلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

قطاع الأمن العام الغربية القبض على عاطل مركز شرطة بسيون

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