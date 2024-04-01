سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب على عملاء البنوك

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط 5 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال إرسال رسائل نصية أو إتصالات هاتفية عشوائية والإدعاء أنهم من خدمة عملاء جهات تقدم خدمات مالية وطلب أرقام كروت الإئتمان، وبحوزتهم 10 هواتف محمولة.

وبفحصهم تبين وجود دلائل على نشاطهم عبارة عن مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي و8 كروت إئتمانية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.