الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب على عملاء البنوك

متهم
متهم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط 5 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال إرسال رسائل نصية أو إتصالات هاتفية عشوائية والإدعاء أنهم من خدمة عملاء جهات تقدم خدمات مالية وطلب أرقام كروت الإئتمان، وبحوزتهم 10 هواتف محمولة.

وبفحصهم تبين وجود دلائل على نشاطهم عبارة عن مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي و8 كروت إئتمانية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

امن القاهرة النيابة العامة المرور الحوادث التحريات قطاع الأمن العام ضبط 5 أشخاص

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

المفتى: قيمة زكاة المال المودع فى البنك هى 10% قياسًا على زكاة الزروع

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

الإعدام لعاطل تعدى على طالبة وهددها بالقتل بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"