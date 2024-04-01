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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب ملخص الحلقة 22.. سيمون تعترف بابنها بعد قتله

صيد العقارب
صيد العقارب

دارت أحداث الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب، الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، حوّل معرفتها بخبر حملها من زوجها ياسين الغول (محمد علاء جاميكا)، وهو الأمر الذي جاء مفاجئًا بالنسبة لها، خاصًة أنها كانت تخطط للانتقام من عائلة الغول التي تسبب في قتل شقيقها علي ضرغام (محمود عبدالمغني).

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 22

ومن ضمن أحداث المسلسل الذي يعرض حصريًا عبر قناة سي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كشفت عايدة (غادة عبدالرازق) عن سر حديث سيمون (سماسم)، مع معتز (احمد جمال سعيد)، وهو الأمر الذي أبلغت به زوجته ولاء (مي القاضي).

ومن ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ 22، خرج سامح الغول (أحمد ماجد)، من المنزل بحثًا عن المخدرات، حتي أن والده توقع علم عائلة ضرغام بمكانه وخطفه، وهو الأمر الذي قرر على إثره الذهاب لعائلة ضرغام ويهددهم بالسلاح.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 22
 

ويعلم حسام (كريم محجوب) أن سامح الغول لم يهرب خارج البلاد كما أعلنت عائلته وأنه لا زال داخل مصر، وقرر البخث وراءه من خلال المخدرات التي يحصل عليها باستمرار، وذلك أثناء حديثه مع عايدة (غادة عبدالرازق).

 

وانتهت أحداث الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب، بقتل ولاء (مي القاضي) لـ زوجها معتز (أحمد جمال سعيد) طعنًا بعدما أخبرها طليقها بخيانته مع زوجة أبيها سماسم (سيمون)، لتعلن الأخيرة أن معتز هو نجلها.

 

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 23


تعرض الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب في الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

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مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة 23
 

تعرض عبر شبكة قنوات cbc، وcbc  دراما، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب 

يضم مسلسل صيد العقارب نخبة من ألمع النجوم بمشاركة النجمة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة

 

أحمد ماهر في دور حسن ضرغام 

 

رياض الخولي في دور إسماعيل الغول 

 

محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام

 

سيمون في دور سماسم

 

 مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم اسمه مصطفي من عائلة ضرغام

محمد علاء جاميكا في دور ياسين

عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، منال سلامة، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 22
مسلسل صيد العقارب الحلقة 22
مسلسل صيد العقارب الحلقة 22
مسلسل صيد العقارب الحلقة 22
مسلسل صيد العقارب الحلقة 22
مسلسل صيد العقارب الحلقة 22
مسلسل صيد العقارب الحلقة 22
مسلسل صيد العقارب الحلقة 22
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