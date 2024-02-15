الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال صيد العقارب لـ"غادة عبدالرازق "

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

تلعب الفنانة غادة عبد الرازق شخصية جديدة ومختلفة في عالم الدراما هذا الماراثون الرمضاني 2024، من خلال مسلسلها “صيد العقارب”، بجانب الفنان رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، والذي سيعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويرصد “الدستور” قصة وأبطال مسلسل صيد العقارب في سياق السطور التالية.

قصة مسلسل صيد العقارب
 

ستدور أحداث مسلسل صيد العقارب حوّل شخصية الفنانة غادة عبد الرازق التي تتمرد على عاداتها وتقاليدها الخاصة بأهل الصعيد وهي تعمل تاجرة سموم، تستخلص سم العقارب وتبيعها كتاجرة، ولديها شقيق من ذوي الهمم ويٌقتل على يد عائلة زوجها وتحاول الانتقام لشقيقها، وتتصاعد أحداث مسلسل “صيد العقارب”.

أبطال وصنّاع مسلسل "صيد العقارب"

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل "صيد العقارب" من بطولة: النجمة غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، ومجدي بدر، وسامية عاطف، وميار الغيطى، وعماد صفوت، وأحمد ماجد، وأحمد جمال سعيد، ومحمد علي رزق، وعزوز عادل، ومنال سلامة، وصفاء جلال، ومي القاضي، وسيف الديربى، ومحمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة Phenomena.

عدد حلقات مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب 15 حلقة تعرض الجزء الأول مسلسل صيد العقارب، من شهر رمضان المبارك 2024، ليخوض السباق الرمضاني 2024، وظهرت غادة عبد الرازق على البوستر الرسمي لمسلسل “صيد العقارب” ممسكة بعقرب، الذي طرحته الشركة المنتجة للخدمات الإعلامية.

الفنانة غادة عبد الرازق تروج لمسلسلها “صيد العقارب” 

يجدر الإشارة إلى أن روّجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها “صيد العقارب” الذي سيعرض السباق الرمضاني 2024، ضمن مسلسلات الشهر الكريم على طريقتها الخاصة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، قائلًة: “هتتلدغ”.

اقرأ أيضاً

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مشاركة هنادي مهنا في "عتبات البهجة"

ويرصد “الدستور” قصة وأبطال مسلسل صيد العقارب في سياق السطور التالية قصة وأبطال مسلسل صيد العقارب مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدد حلقات مسلسل صيد العقارب الفنانة غادة عبد الرازق تروج لمسلسلها “صيد العقارب”

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل.. كبير الأثريين: رفض ترميم "منكاورع" كان متوقعًا وطريقة العرض سبب فشله

القبض على فتاة التيك توك سوزي الأردنية بمنطقة الساحل

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

دراسة: المشي والركض واليوغا وتدريبات القوة علاجات فعالة للاكتئاب

خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى