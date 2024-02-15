مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال صيد العقارب لـ"غادة عبدالرازق "

تلعب الفنانة غادة عبد الرازق شخصية جديدة ومختلفة في عالم الدراما هذا الماراثون الرمضاني 2024، من خلال مسلسلها “صيد العقارب”، بجانب الفنان رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، والذي سيعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويرصد “الدستور” قصة وأبطال مسلسل صيد العقارب في سياق السطور التالية.

قصة مسلسل صيد العقارب



ستدور أحداث مسلسل صيد العقارب حوّل شخصية الفنانة غادة عبد الرازق التي تتمرد على عاداتها وتقاليدها الخاصة بأهل الصعيد وهي تعمل تاجرة سموم، تستخلص سم العقارب وتبيعها كتاجرة، ولديها شقيق من ذوي الهمم ويٌقتل على يد عائلة زوجها وتحاول الانتقام لشقيقها، وتتصاعد أحداث مسلسل “صيد العقارب”.

أبطال وصنّاع مسلسل "صيد العقارب"

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل "صيد العقارب" من بطولة: النجمة غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، ومجدي بدر، وسامية عاطف، وميار الغيطى، وعماد صفوت، وأحمد ماجد، وأحمد جمال سعيد، ومحمد علي رزق، وعزوز عادل، ومنال سلامة، وصفاء جلال، ومي القاضي، وسيف الديربى، ومحمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة Phenomena.

عدد حلقات مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب 15 حلقة تعرض الجزء الأول مسلسل صيد العقارب، من شهر رمضان المبارك 2024، ليخوض السباق الرمضاني 2024، وظهرت غادة عبد الرازق على البوستر الرسمي لمسلسل “صيد العقارب” ممسكة بعقرب، الذي طرحته الشركة المنتجة للخدمات الإعلامية.

الفنانة غادة عبد الرازق تروج لمسلسلها “صيد العقارب”

يجدر الإشارة إلى أن روّجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها “صيد العقارب” الذي سيعرض السباق الرمضاني 2024، ضمن مسلسلات الشهر الكريم على طريقتها الخاصة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، قائلًة: “هتتلدغ”.