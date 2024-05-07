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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-5--2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

مع انتهاء اجازة عيد العمال، وعيد شم النسيم يحرص الشباب المقبلين على الزواج على معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7/ 5/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقر سعر الذهب اليوم في صباح التعاملات، بدون تسجيل أي تحركات جديدة وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد، وذلك عقب آخر ارتفاع شهده، حيث صعد عيار 21 وهو الأكثر تداولًا بقيمة 5 جنيهات، بعد انخفاضات واستقرار ملحوظ في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7/ 5/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، وسعر الجنية الذهب، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم طبقا لآخر مستويات معلنة من قبل الشعبة العامة لـ الذهب.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

كم سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم؟
سجل الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 استقرارا ملحوظا نحو 3531.4 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، ليسجل نحو مبلغ 3090 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 ليسجل نحو قيمة 2648.6 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

حافظ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 على استقرار بعد آخر ارتفاع، ليسجل نحو مبلغ 24720 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 عند مبلغ 2302.5 دولار.

أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية للأسعار المحلية والعالمية

توقعات أسعار الذهب غدا وآخر تحديث لسعر اليوم

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سعر الذهب btc اليوم في مصر

سعر سبيكة  ذهب 1 جرام عيار 24 (4،300.00 جنيه مصري).
سعر سبيكة  ذهب 10 جرام عيار 24 (42،940.00 جنيه مصري).
سعر سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 (1،170.00 جنيه مصري).

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