الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز

الثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مشاركة هنادي مهنا في "عتبات البهجة"

هنادي مهنى في عتبات
هنادي مهنى في عتبات البهجة

يعود الفنان يحيى الفخراني ليشوّق جمهوره في عمل فني جديد خلال موسم رمضان 2024.

ويشارك الفخراني عدد كبير من النجوم والفنانين أبرزهم هنادي مهنى التي تؤدي دورًا جديدًا في المسلسل المنتظر عرضه في الشهر الكريم.

هنادي مهنا فتاة شعبية في “عتبات البهجة” مع الفخراني

وتظهر هنادى مهنا من خلال كواليس تصوير مسلسل عتبات البهجة بدور فتاة شعبية تسكن أحد الأحيا الشعبية مرتدية الحجاب، وتدعى "فلّة" وتعمل في سوبر ماركت خلال أحداث المسلسل، وهى شقيقة الفنانة جومانا مراد في العمل المكون من 15 حلقة.

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وتحقق حلم الفنانة هنادي مهنى التي كانت تطمح بالوقوف أمام الفنان يحيى الفخراني وهي تؤدي هذه المرة دورًا جديدًا ومختلفًا لم تقم به من قبل سواء من حيث الشكل أو الدور.

ودائمًا ما كانت هنادي مهنى تتمنى خلال لقاءاتها التلفزيونية بتقديم أدوار جديدة وعدم تقييدها في شكل معين من الأدوار وهي غاية كل فنان.

تفاصيل “عتبات البهجة”

المسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد باسم "عتبات البهجة" وسيناريو وحوار ومعالجة درامية مدحت العدل وإخراج مجدى أبو عميرة وإنتاج العدل جروب، ومن المقرر عرض المسلسل قنوات ومنصات الشركة المتحدة.

وتستمر هنادى تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة" المقرر عرضه أيضًا فى شهر رمضان المقبل والعمل إنتاج شركتى ميديا هب سعدى - جوهر وأروما برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، ومجموعة كبيرة من الفنانين والعمل من تأليف أنور عبد المغيب وإخراج إسلام خيرى.

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