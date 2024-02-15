الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. قبل يحيى الفخراني في "عتبات البهجة".. هؤلاء جسدوا دور "يوتيوبر"

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الفضاء الإلكتروني مع شخصية الفنان يحيى الفخراني الجديدة، التي يقدمها في مسلسل "عتبات البهجة"، حيث فاجأ جمهوره بشخصية "يوتيوبر" يتحدث لجمهوره عبر الشاشة الإلكترونية. 

يحيى الفخراني "يوتيوبر" في عتبات البهجة

ويعرف يحيى الفخراني نفسه في المسلسل، في رسالة قصيرة، وبضحكة صافية، قائلًا: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللي بتنورنا لأول مرة أنا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه (عتبات البهجة)".

وأضاف "الفخراني" بدوره "يوتيوبر" شهير يشجع جمهوره على اللايك والشير": "بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ، لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين، وإذا عجبكم المحتوى فرضًا يعني لو عجبكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والحاجات بتاعتكم دي صباح أو مساء البهجة".

ومع تزايد البحث عن دور يحيى الفخراني كـ"يوتيوبر"، نقدم في السطور التالية، نجومًا قدموا أدوار "يوتيوبر" في أعمالهم، ونالوا إعجاب الجمهور.

يوسف الشريف "يوتيوبر" في "كوفيد- 25"

وقدم النجم يوسف الشريف، دور "يوتيوبر" في مسلسل "كوفيد - 25" في موسم رمضان 2021، حيث جسد شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطورا لوباء من خلال قصة خيالية، حيث ناقش المسلسل قضايا اجتماعية تمتزج فيه الدراما بالإثارة.

وتدور أحداث المسلسل، في عام 2025، حول الدكتور ياسين المصري طبيب جراح كان يترأس مجموعة طبية لتصنيع لقاحات للفيروسات الخطيرة، وتحول عمله إلى إنفلونسر، ويشرح لجمهوره عن خطورة وجود فيروس منتشر يتلاعب بأعصاب المرضى ويجعلهم غير قادرين على استيعاب المؤثرات الخارجية.

txt

دعوة للسعادة.. رسالة يحيى الفخرانى فى «عتبات البهجة»

txt

مسلسلات رمضان 2024| يحيى الفخراني بإطلالة مختلفة في عتبات البهجة

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وشاركه العمل في البطولة والتمثيل: أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبدالوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

أحمد مكي "يوتيوبر" في "الكبير أوي 6"

وقدم النجم أحمد مكى لجمهوره بالجزء السادس من مسلسل «الكبير أوى»، الجزء السادس، وفي هذا الجزء، تتطور أحداث المسلسل، وتغيب عنه النجمة دنيا سمير غانم، وتظهر شخصية «مربوحة»، وهى فتاة كانت ترتبط عاطفيًا بـ«الكبير»، من خلال حب من طرف واحد، لكن يجد ضالته فى النهاية بالزواج منها لرعاية ابنيه «العترة» و«جونى».

ولا يزال «مكى» يقدم ٣ شخصيات خلال العمل: «الكبير» و«حزلقوم» و«جونى»، وفي الجزء السادس من المسلسل، يجد «جونى» نفسه يكبر فى السن ولا يحقق أى شىء، ويخطط ليصبح «يوتيوبر»، ويتجه بقوة لعالم السوشيال ميديا، ويغيّر شكله. 

ومسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة النجم أحمد مكي، ويشاركه البطولة النجوم والنجمات: رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

مسلسل عتبات البهجة 2024 مسلسلات رمضان 2024 مسلسل عتبات البهجة جميع مسلسلات رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات عتبات البهجة مسلسلات رمضان المصرية 2024 مسلسلات رمضان 2024 المصرية مسلسلات رمضان 2024 مصر مسلسلات مصرية رمضان 2024

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية