مسلسلات رمضان 2024.. قبل يحيى الفخراني في "عتبات البهجة".. هؤلاء جسدوا دور "يوتيوبر"

تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الفضاء الإلكتروني مع شخصية الفنان يحيى الفخراني الجديدة، التي يقدمها في مسلسل "عتبات البهجة"، حيث فاجأ جمهوره بشخصية "يوتيوبر" يتحدث لجمهوره عبر الشاشة الإلكترونية.

يحيى الفخراني "يوتيوبر" في عتبات البهجة

ويعرف يحيى الفخراني نفسه في المسلسل، في رسالة قصيرة، وبضحكة صافية، قائلًا: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللي بتنورنا لأول مرة أنا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه (عتبات البهجة)".

وأضاف "الفخراني" بدوره "يوتيوبر" شهير يشجع جمهوره على اللايك والشير": "بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ، لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين، وإذا عجبكم المحتوى فرضًا يعني لو عجبكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والحاجات بتاعتكم دي صباح أو مساء البهجة".

ومع تزايد البحث عن دور يحيى الفخراني كـ"يوتيوبر"، نقدم في السطور التالية، نجومًا قدموا أدوار "يوتيوبر" في أعمالهم، ونالوا إعجاب الجمهور.

يوسف الشريف "يوتيوبر" في "كوفيد- 25"

وقدم النجم يوسف الشريف، دور "يوتيوبر" في مسلسل "كوفيد - 25" في موسم رمضان 2021، حيث جسد شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطورا لوباء من خلال قصة خيالية، حيث ناقش المسلسل قضايا اجتماعية تمتزج فيه الدراما بالإثارة.

وتدور أحداث المسلسل، في عام 2025، حول الدكتور ياسين المصري طبيب جراح كان يترأس مجموعة طبية لتصنيع لقاحات للفيروسات الخطيرة، وتحول عمله إلى إنفلونسر، ويشرح لجمهوره عن خطورة وجود فيروس منتشر يتلاعب بأعصاب المرضى ويجعلهم غير قادرين على استيعاب المؤثرات الخارجية.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وشاركه العمل في البطولة والتمثيل: أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبدالوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

أحمد مكي "يوتيوبر" في "الكبير أوي 6"

وقدم النجم أحمد مكى لجمهوره بالجزء السادس من مسلسل «الكبير أوى»، الجزء السادس، وفي هذا الجزء، تتطور أحداث المسلسل، وتغيب عنه النجمة دنيا سمير غانم، وتظهر شخصية «مربوحة»، وهى فتاة كانت ترتبط عاطفيًا بـ«الكبير»، من خلال حب من طرف واحد، لكن يجد ضالته فى النهاية بالزواج منها لرعاية ابنيه «العترة» و«جونى».

ولا يزال «مكى» يقدم ٣ شخصيات خلال العمل: «الكبير» و«حزلقوم» و«جونى»، وفي الجزء السادس من المسلسل، يجد «جونى» نفسه يكبر فى السن ولا يحقق أى شىء، ويخطط ليصبح «يوتيوبر»، ويتجه بقوة لعالم السوشيال ميديا، ويغيّر شكله.

ومسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة النجم أحمد مكي، ويشاركه البطولة النجوم والنجمات: رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.