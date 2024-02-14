كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع "البرومو" التشويقي لمسلسل عتبات البهجة؟

ردود أفعال مبشرة للغاية استقبل بها عدد من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي البرومو التشويقي لمسلسل الفنان القدير يحيي الفخراني “عتبات البهجة” والذي من المقرر عرضه في رمضان القادم 2024.

إذ أعجب الكثير من المتابعين بالبرومو معبرين عن حبهم للفنان القدير يحيي الفخراني وتقديرهم لفنه واحترامهم له.

في "الدستور" نستعرض بعضًا من ردود هذه الأفعال:

نشر أحد المتابعين على "الفيسبوك" منشورًا كتب فيه "كينج الدراما يحيى الفخراني راجع بمسلسل عتبات البهجة في رمضان ❤".

وتحدث خلال المنشور عن قصة المسلسل بأنه "يحكي عن عجوز اسمه بهجت ويقدم محتوى ترفيهي على يوتيوب اسمه " عتبات البهجة " بيتكلم عن اللحظات الجميلة اللي بنحاول نعيشها في يومنا، ساعات بننجح في ده وساعات لأ، والتعامل مع السوشيال ميديا غالبًا هيسببله مشاكل".

عبّر المتابع عن إعجابه بالبرومو التشويقي للمسلسل واصفًا شخصية الفنان يحيي الفخراني التي ظهرت فيه تليق بشخصية الفنان الحقيقية من وجهة نظره، كما أشاد المتابع باسم المسلسل، وتوقع أن يكون مسلسل عتبات البهجة من أكتر المسلسلات "اللي هتقدر تلم الأسرة حواليها"- حسب وصفه.

كذلك علق متابع أخر تعليقًا على برومو مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني قائلًا "ننتظرك يا مبدع" في الإشارة إلى الفنان القدير يحيي الفخراني.

كما وصف متابع أخر الفنان القدير بأنه دائم الإبداع قائلًا "ماشاء الله عليك دايمًا مبدع..من نجاح لنجاح"، بينما قال أخر مجرد ظهور الفنان الفخراني بأنه يعبر عن البهجة والسعادة.

ومسلسل عتبات البهجة يشارك فيه مع الفنان يحيي الفخراني البطولة كلًا من النجوم جومانا مراد، هنادي مهنا، خالد شباط، عنبة، محسن منصور، صلاح عبدالله، حنان يوسف، وفاء صادق، هشام إسماعيل، وهو من إخراج مجدي أبو عميرة اللي سبق وقدملنا مع الفخراني مسلسل يتربى في عزو.