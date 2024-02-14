الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بالبنوك المصرية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعارالعملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 17 - 19 قرشا للشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.91 جنيه للشراء و33.05 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.02 جنيه للشراء، و33.18 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.24 جنيه للشراء و33.36 جنيه للبيع.

كما شهد الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 3 - 8 قروش للشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.69 جنيه للشراء و38.88 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.82 جنيه للشراء و39.02 جنيه للبيع.

كما سجلت أيضا متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.07 جنيه للشراء و39.20 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.16 جنيه للشراء و100.17 جنيه للبيع وفقا للبنك الأهلي

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