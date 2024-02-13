الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد 2024 لتسجيل استمارة الثانوية العامة

الحساب المدرسي الموحد
الحساب المدرسي الموحد

لابد أن يملك الطالب الحساب المدرسي الموحد 2024، لتسجيل استمارة الثانوية العامة والتي بدأت في يناير وتستمر حتى 22 فبراير الجاري لدخول الامتحانات التي تبدأ في 22 يونيو المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات انشاء الحساب المدرسي الموحد 2024 لتسجيل استمارة الثانوية العامة.

البريد الإلكتروني الموحد على منصة office 365

لابد أن يملك الطالب البريد الإلكتروني الموحد ليتمكن من تسجيل استمارة الثانوية العامة، ويستطيع الطلاب انشاء الحساب المدرسي الموحد 2024 باتباع الخطوات التالية: 

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــــــــــا 

اضغط على انشاء الحساب المدرسي الموحد 

اختر "طالب".

قم بإدخال البيانات الشخصية منها «أدخل الرقم القومي للطالب - أدخل كود الطالب (يمكن الحصول عليه من المدرسة)- أدخل تاريخ الميلاد- أدخل رقم الهاتف المحمول- أدخل البريد الإلكتروني (اختياري)، قم بالتحقق من البيانات سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المحمول الذي تم إدخاله تحتوي على رمز التحقق، أدخل رمز التحقق في الحقل المخصص.

 ثم قم بإنشاء كلمة المرور قوية تتكون من 8 حروف على الأقل، تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز، أعد كتابة كلمة المرور للتأكيد.

 الموافقة على الشروط والأحكام، اضغط على موافق ،سيقوم النظام بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله تحتوي على رابط لتفعيل الحساب، اضغط على رابط التفعيل لتفعيل حسابك، بعد تفعيل الحساب، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور التي اخترتها.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

استمارة الثانوية الأزهرية 2024 والموعد النهائي للتسجيل

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 

يستطيع طلاب الثانوية العامة بـ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من خلال رابط وزارة التربية والتعليم السابق، اضغط على تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وسجل الدخول باستخدام الحساب المدرسي الموحد،  قم بملء جميع البيانات المطلوبة بدقة، قم بتحميل المستندات المطلوبة، قم بدفع الرسوم المطلوبة، احفظ نسخة من استمارتك الإلكترونية.

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رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 وأخر موعد للتسجيل

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بالخطوات والرسوم.. أخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوى 2024

الحساب المدرسي الموحد إنشاء الحساب المدرسى الموحد استمارة الثانوية العامة البريد الالكتروني الموحد منصة office 365 وزارة التربية والتعليم

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