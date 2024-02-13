أخبار فاتتك| بايدن: ناقشت مع العاهل الأردنى الوضع فى الشرق الأوسط.. وأمطار خفيفة على القاهرة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

طقس اليوم.. أمطار خفيفة ورياح على السواحل الشمالية تمتد إلى القاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد ليلًا إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

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واشنطن: لا نرى الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح بداية لهجوم شامل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، إن واشنطن لا ترى أن الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح هي بداية لهجوم شامل في المنطقة التي يحتمي بها النازحون من سكان قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين، أنه بدون خطة إسرائيلية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ، فإن واشنطن لن تدعم المضي قدمًا في عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح.

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ترامب يطعن بقرار عدم تمتعه بحصانة تحميه من المحاكمة

طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الإثنين، أمام المحكمة العليا بقرار أصدرته محكمة استئناف فدرالية، وقضت فيه بعدم تمتّعه بحصانة تحميه من الملاحقة القضائية في جرائم متّهم بارتكابها خلال ولايته، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويُعدّ هذا التمييز مفصليًا، إذ أنّ ترامب يطلب فيه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة البتّ في جواز محاكمته من عدمه عن مساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

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بايدن: ناقشت مع العاهل الأردنى الوضع فى الشرق الأوسط

صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه ناقش مع العاهل الأردني الوضع في الشرق الأوسط والحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب القاهرة الإخبارية.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الملك عبدالله ملك الأردن: "نعمل مع شركائنا من أجل إرساء السلام في غزة"، مشيرًا إلى أن إطلاق سراح المحتجزين أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.



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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 /2 /2023 والقنوات الناقلة



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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 /2 /2023 والقنوات الناقلة





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اسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 13 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية



تُعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها، وتعتبر الفراخ من السلع الأساسية التي يهتم بها المواطنون، وتشهد أسعارها تقلبات متكررة خلال فترات العام، وخلال عام 2023 شهدت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا.

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