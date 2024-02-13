طقس اليوم.. أمطار خفيفة ورياح على السواحل الشمالية تمتد إلى القاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد ليلًا إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أيضًا طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء علي السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت، في بيان، أنه يتوقع اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية على محافظات مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

العاصمة الإدارية 23 10

6 أكتوبر 24 10

بنهــــا 23 12

دمنهور 22 11

وادي النطرون 23 11

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 23 12

الزقازيق 23 11

شبين الكوم 22 12

طنطا 23 12

دمياط 22 13

بورسعيد 24 13

الإسماعيلية 25 11

السويس 24 12

العريش 25 12

رفح 24 11

رأس سدر 25 12

نخل 26 5

كاترين 19 2

الطور 25 11

طابا 24 13

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 19 11

مطروح 18 11

السلوم 19 10

سيوة 20 9

رأس غارب 26 14

الغردقة 27 13

سفاجا 27 12

مرسى علم 28 15

شلاتين 28 15

حلايب 24 16

أبو رماد 27 15

رأس حدربة 24 17

الفيوم 23 10

بني سويف 23 11

المنيا 24 9

أسيوط 25 8

سوهاج 26 10

قنا 28 12

الأقصر 29 12

أسوان 29 13

الوادى الجديد 29 7

أبوسمبل 28 11