خبير: الدولة تتجه نحو التنمية المستدامة بقطاع السياحة لزيادة الاستثمار السياحي

كشف بعض خبراء سياحة، أن دعم الدولة للقطاع السياحي ساهم في تنوع المقومات السياحية المصرية خلال السنوات الماضية مما ساهم بشكل كبير في إعادة الثقة في المنتج المصري وتغيير صورة مصر السياحية.



ومن جهته قال الخبير السياحي الهامي الزيات، إن الدولة نجحت في فترة بسيطة في وضع بعض المدن الساحلية على قائمة المدن الشاطئية الجديدة مثل مدينة العلمين ومدينة رأس الحكمة من خلال فتح باب الاستثمار السياحي بثوب جديد يعطي الثقة للمستثمر بالاستمرار في إنشاء المشروعات السياحية الجديدة.



وأضاف أن هناك اتجاه من الدولة نحو التنمية المستدامة بقطاع السياحة وذلك بتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين تساهم بشكل مباشر في زيادة الاستثمار السياحي.

وأكد أن الدولة تعمل بكامل طاقتها لدعم قطاع السياحة من خلال خلق أنماط سياحية جديدة مثل سياحة اليخوت والسياحة العلاجية وإنشاء المدن الجديدة كل ذلك يستدعي العمل جنبا إلى جنب بين القطاعين العام الخاص للوصول إلى الرقم المقترح لحركة السياحة قبل 2030 والمقدر بـ 30 مليون سائح.

على الجانب الآخر، قال عاطف عبد اللطيف رئيس “جمعية مسافرون” إن تشجيع الاستثمار السياحي سيساهم في تغيير وجهة مصر فيما يتعلق بإنشاء مدن سياحية جديدة مثل مدينة رأس الحكمة الجديدة ووضعها على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم.

وذكر أن دعم الدولة للقطاع الساحي والذي يتضمن أحد بنوده إنشاء مدن سياحية جديدة بالكامل مثل ما حدث في مدينة العلمين أحدث طفرة حقيقية في صناعة السياحة.

وأشار إلى أن خطة الدولة في التنمية السياحية أصبحت مصدر قوي لجذب الاستثمار الأجنبي أو العربي بشكل عام وذلك يساهم في وضع مصر على خريطة المدن الجديدة المستدامة والذكية تلك المدن التي يعتمدها العالم ضمن مدن الجيل الرابع مثل مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم.