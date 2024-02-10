السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر للطيران تعلن عن حاجتها لمضيفين جويين من الذكور والإناث

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت الشركة القابضة مصر للطيران عن حاجتها لمضيفين جويين من الذكور والإناث، للعمل بشركة الخطوط الجوية سواء من ذوي الخبرات أو جدد دون خبرة.

وقالت مصر للطيران إن الشروط المطلوبة للتعاقد، بالنسبة لذوي الخبرة، تتمثل في التالي:

- ثانوية عامة لغات أو مؤهل عال مناسب.
- السن لا تقل عن 20 عاما ولا تتعدى 35 عاما.
- الطول يتناسب مع الوزن.
- إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة أو منتهية. صلاحيتها  بحد أقصى 36 شهرا من تاريخ الانتهاء.
-  اجتياز الاختبارات المقررة.

رئيس مصر للطيران للخطوط: اعتمدنا الخطة السنوية للمشاركة في المعارض السياحية الدولية

 

أما بالنسبة للجدد دون خبرة، يشترك أن يكون لديه:
- مؤهل عال لغات أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات أو ثانوية عامة لغات.
- السن لا تقل عن 18 عاما ولا تتعدى 30 عاما. 
- الطول يتناسب مع الوزن.
- اجتياز الاختبارات المقررة.

 

الشروط العامة

وبالنسبة للشروط العامة، التي وضعتها مصر للطيران لشغل هذه الوظيفة، هي أن يكون المتقدم من أبناء محافظات القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية.
بالنسبة للذكور يكون قد انتهى من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدا، أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

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مصر للطيران توقع بروتوكولات تعاون مع ممثلى كبرى شركات السياحة فى إيطاليا

 

وتشترط أيضا مصر للطيران، ضرورة اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجراؤها.

ونوهت مصر للطيران في إعلانها إلى أنه يتم تقديم الطلبات والأوراق المطلوبة على موقع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

 


وتشارك فى معرض ميلانو السياحى الدولى BIT
وتوقيع برتوكولات تعاون مع ممثلي كبري شركات السياحة في إيطاليا ممثلة في مكتبها الإقليمي بإيطاليا في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي BIT المُقام حاليًا في إيطاليا خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2024 بمدينة ميلانو.
ومن جانبه، أكد الطيار محمد موسي، رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أن مشاركة الشركة في المعرض هذا العام تأتي في إطار اهتمام مصر للطيران بالتواصل المستمر مع منظمي الرحلات الإيطاليين لعرض أحدث خدمات الشركة وتطورات أسطول وشبكة تشغيل مصر للطيران الدولية والداخلية التي تتمتع بها مصر من خلال موقعها الجغرافي وما يشهده قطاع الطيران المدني في مصر من تطورات، بالإضافة إلى عرض الاستراتيجية البيعية والتسويقية لجذب مزيد من حركة الركاب الوافدة للمقاصد السياحية بمصر وحركة الركاب الدولية العابرة عبر مطار القاهرة الدولي بخلاف التسويق للسياحة العلاجية بالتعاون مع مستشفي مصرللطيران.
وأضاف موسى أن السوق الإيطالية تعد من أهم الأسواق المصدرة لحركة الركاب إلى مصر، فضلًا عن تعدد وتنوع مقاصد مصرللطيران لكل المقاصد السياحية المصرية التي يفضلها السائح الإيطالي ما بين السياحة الثقافية والشاطئية في القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم.
 

 

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