الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا شبورة كثيفة وطقس مائل للدفء نهارًا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

شبورة
شبورة

توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء، شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: يسود غدًا طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من (8- 9 درجات مئوية)، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا 

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الأربعاء، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 09، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10.

وتتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، لافتة إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.

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