"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار في الأحوال الجوية على كل الأنحاء يصاحبه ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة خلال فترات النهار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى هدوء نسبى للرياح، وزيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، للمزارعين أن الأجواء ملائمة خلال هذه الفترة لرى المحاصيل الزراعية، أما بالنسبة للملاحة البحرية البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، والبحر الأحمر معتدل ويسمح بممارسة كل الأنشطة البحرية.





شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة في الصباح

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ويسود غدًا طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، إن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من (8- 9 درجات مئوية)، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة في القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 09، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10.