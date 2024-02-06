الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: أجواء شتوية دافئة حتى مطلع الأسبوع المقبل

شتوية
شتوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شتوية دافئة على كافة الأنحاء، بعد أن شهدت السواحل الشمالية، خاصة السواحل الشمالية الغربية، أجواء ماطرة لمدة وصلت لأكثر من أسبوعين متتاليين، وامتدت هذه الأجواء إلى المناطق الداخلية مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لكن كانت أقل حدة وعلى فترات متقطعة، بالإضافة لوجود الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: إن البلاد ستشهد حتى مطلع الأسبوع القادم ️استقرارًا في الأحوال الجوية، وارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وزيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد: أجواء شتوية اليوم ونشاط للرياح على السواحل الشمالية

الظواهر المؤثرة خلال الأيام المقبلة هى الشبورة المائية صباحًا

أما بالنسبة للظواهر المؤثرة خلال الأيام المقبلة هي الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.️

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الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

ويشهد اليوم، الثلاثاء، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئًا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.

الأرصاد الطرق الزراعية هيئة الأرصاد الجوية الاقمار الصناعية أجواء دافئة درجات الحرارة

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